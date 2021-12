https://fr.sputniknews.com/20211209/nombre-record-de-journalistes-emprisonnes-en-2021-pour-la-6e-annee-consecutive-1053857238.html

Nombre record de journalistes emprisonnés en 2021 pour la 6e année consécutive

Nombre record de journalistes emprisonnés en 2021 pour la 6e année consécutive

Le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde a atteint un record en 2021, montre un rapport du Comité de protection des journalistes (CPJ) publié jeudi. 09.12.2021, Sputnik France

2021-12-09T09:36+0100

2021-12-09T09:36+0100

2021-12-09T09:36+0100

international

prison

comité pour la protection des journalistes (cpj)

journalistes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103661/80/1036618062_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_2460495c95c02b6aca473f9e383cd0e7.jpg

Au premier décembre, 293 journalistes étaient détenus dans le monde et, bien que les raisons derrière ces arrestations varient selon les pays, ce nombre record reflète les changements politiques autour du monde et une intolérance croissante à l'égard des reportages indépendants, selon le CPJ.Au moins 24 journalistes ont été tués en raison des reportages sur lesquels ils travaillaient, et 18 autres ont trouvé la mort dans des circonstances qui ne permettent pas de savoir avec certitude s'ils ont été pris pour cible en raison de leur travail.La Chine compte 50 journalistes emprisonnés, suivie par la Birmanie (26), l'Egypte (25), le Vietnam (23) et la Biélorussie (19), précise le CPJ.Hong Kong apparaît pour la première fois sur la liste du CPJ, une conséquence de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin l'an dernier.Le Mexique, où les journalistes sont souvent pris pour cible lorsque leur travail dérange les organisations criminelles ou les représentants officiels corrompus, reste le pays de l'hémisphère occidental où les journalistes risquent le plus de se faire tuer, selon le CPJ.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

prison, comité pour la protection des journalistes (cpj), journalistes