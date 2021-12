https://fr.sputniknews.com/20211210/le-nicaragua-retablit-des-liens-avec-pekin-rompt-avec-taiwan-1053872331.html

Le Nicaragua rétablit des liens avec Pékin, rompt avec Taïwan

La Chine et le Nicaragua ont rétabli leurs liens diplomatiques vendredi, après que le pays d'Amérique latine a annoncé jeudi la rupture de ses relations avec... 10.12.2021, Sputnik France

Le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que le Nicaragua avait fait "le bon choix", ajoutant qu'il était conforme à "l'aspiration du peuple", après une rencontre avec le ministre nicaraguayen des Finances et deux des fils du président Daniel Ortega dans la ville de Tianjin.Le département d'Etat américain a déclaré que la décision du Nicaragua ne reflétait pas la volonté de son peuple, car son gouvernement n'avait pas été élu librement.Taïwan n'entretient désormais de relations diplomatiques qu'avec 14 pays, la plupart situés en Amérique latine ou dans les Caraïbes.Taïwan a exprimé sa "douleur et (ses) regrets" face à cette décision, déclarant que le président Daniel Ortega n'avait pas tenu compte de l'amitié entre les peuples de Taïwan et du Nicaragua.L'annonce du Nicaragua est un coup dur pour les Etats-Unis et intervient alors que les relations entre le président américain et son homologue nicaraguayen se sont détériorées ces derniers mois.Formellement appelée "République de Chine", l'île de Taïwan n'est pas reconnue par la plupart des pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec Pékin.

