https://fr.sputniknews.com/20211210/nucleaire-les-grandes-puissances-vont-tester-la-bonne-foi-de-liran-1053878482.html

Nucléaire: les grandes puissances vont tester la "bonne foi" de l'Iran

Nucléaire: les grandes puissances vont tester la "bonne foi" de l'Iran

Les grandes puissances vont pouvoir juger au cours des prochains jours du sérieux de l'Iran sur la question nucléaire, Téhéran s'étant dit prêt à poursuivre... 10.12.2021, Sputnik France

2021-12-10T15:21+0100

2021-12-10T15:21+0100

2021-12-10T15:21+0100

international

iran

négociations

programme nucléaire iranien

vienne (autriche)

accord de vienne sur le nucléaire iranien (2015)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1045367971_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b51f088c6bc673037d3218d4772e556e.jpg

Les discussions visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire ont repris jeudi à Vienne dans un contexte tendu, les Etats-Unis et Israël menaçant en coulisses l'Iran de s'exposer à des conséquences économiques et militaires si les négociations n'aboutissent pas.Le principal négociateur iranien a déclaré que l'Iran n'avait pas changé de position depuis que les Etats-Unis et les Européens ont accusé la semaine dernière Téhéran de formuler de nouvelles demandes et de remettre en cause le compromis conclu avant l'été.Le négociateur iranien Ali Bagheri Kani a déclaré à Reuters que personne ne pouvait mettre en doute le "sérieux" de Téhéran. "Regardez qui a annulé les autres réunions et qui est présent à Vienne, et qui ne l'est pas", a-t-il dit, en allusion au fait que le négociateur en chef américain, Rob Malley, n'est pas attendu dans la capitale autrichienne avant ce week-end.Les négociations indirectes entre Téhéran et Washington à Vienne, par l'intermédiaire des autres parties à l'accord de 2015 (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie et Chine), visent à redéfinir les conditions auxquelles les deux pays pourraient de nouveau respecter leurs obligations, l'Iran sur l'enrichissement de l'uranium et les Etats-Unis sur la levée des sanctions ré-imposées par l'ancien président Donald Trump après sa décision de dénoncer l'accord en 2018.Les discussions ont repris laborieusement la semaine dernière après une suspension de cinq mois faisant suite à l'élection du nouveau président iranien, l'ultraconservateur Ebrahim Raisi.

iran

vienne (autriche)

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

iran, négociations, programme nucléaire iranien, vienne (autriche), accord de vienne sur le nucléaire iranien (2015)