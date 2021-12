https://fr.sputniknews.com/20211210/toyota-etend-ses-arrets-de-production-au-japon-en-raison-de-la-penurie-de-composants-1053880566.html

Toyota étend ses arrêts de production au Japon en raison de la pénurie de composants

Toyota Motor Co a étendu vendredi les arrêts de production à d'autres usines au Japon en raison d'une pénurie de composants provenant d'Asie du Sud-Est. 10.12.2021, Sputnik France

Le constructeur automobile avait annoncé la veille la mise à l'arrêt de deux de ses usines dans le pays, mettant fin à son objectif d'un retour à la normale de la production en décembre.Les derniers arrêts réduiront la production de 9.000 véhicules en plus de ceux déjà annoncés jeudi, a indiqué Toyota dans un communiqué, précisant que cela affectait la production des modèles Lexus et Land Cruiser à quatre roues motrices.Bien que limitées, ces réductions de production interviennent alors que Toyota tente de compenser les pertes engendrées par les perturbations sur les chaînes de production situées en Malaisie et au Vietnam.Le premier constructeur automobile mondial en termes de volumes a maintenu son objectif de production annuelle fixé en septembre, à savoir neuf millions de véhicules d'ici fin mars.

