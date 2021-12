https://fr.sputniknews.com/20211210/une-vingtaine-de-pme-de-la-region-de-leningrad-exposent-a-linternational-1053883100.html

Une vingtaine de PME de la région de Leningrad exposent à l'international

Une vingtaine de PME de la région de Leningrad exposent à l’international

Une vingtaine d'entreprises de la région de Leningrad ont présenté leurs produits lors de neuf grandes expositions internationales.

Selon lui, 19 entreprises de la région de Leningrad ont été accompagnées par le Centre régional de soutien à l’exportation pour participer à des expositions internationales. Lors de six salons, les entreprises étaient représentées au stand collectif de la région, et lors de trois d'entre elles avec des expositions individuelles."Les entreprises ont présenté des produits alimentaires et textiles, des meubles et des accessoires, des technologies innovantes, des matériaux de construction, des équipements et des technologies pour le traitement du bois et bien d’autres encore. Des expositions ont eu lieu en Russie, mais aussi à l’étranger: en Turquie et aux Émirats arabes unis", a fait valoir le représentant de l’administration régionale.La "saison" s’est terminée par l’exposition d’équipements et de technologies pour le traitement du bois et la production de meubles Woodex à Moscou. Plus de 40 négociations avec des partenaires potentiels de diverses régions de Russie, du Kazakhstan, d’Azerbaïdjan, d’Abkhazie et d’Italie ont eu lieu au stand de la région pendant les quatre jours du salon.La participation à des expositions internationales est organisée dans le cadre du projet régional "Mesures systémiques visant à promouvoir la coopération internationale et l’exportation" faisant partie du projet national "Coopération internationale et exportation", approuvé par le décret de mai du Président russe, conclut-il.

