Gabon: Le président Ali Bongo reçoit une délégation des députés français

Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a reçu vendredi à Libreville une délégation des députés à l’Assemblée nationale française, conduite par le président... 11.12.2021, Sputnik France

La délégation des parlementaires français a échangé avec le chef de l’Etat sur l’essor et le raffermissement de liens de coopération entre la France et le Gabon dans plusieurs domaines."Au titre des questions évoquées avec le chef de l’Etat au cours de cette audience, figurent le développement et la consolidation des liens dans les domaines parlementaire, politique, économique, environnemental, entre autres sujets d’importance", indique un communiqué de la Présidence gabonaise relayé par l'Agence locale de Presse (AGP).Par ailleurs, la délégation du groupe d’Amitié France-Gabon est venue faire au chef de l’Etat gabonais, le compte rendu des différentes activités effectuées avec la partie gabonaise dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays.Cette visite intervient après la rencontre qui a eu lieu, à Paris en novembre dernier, entre M. Ali Bongo et son homologue français, Emmanuel Macron.Avant le chef de l’Etat, la délégation avait été reçue par le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda.

