https://fr.sputniknews.com/20211211/suisse-le-vaccin-de-pfizer-autorise-pour-les-enfants-de-5-a-11-ans-1053887875.html

Suisse: Le vaccin de Pfizer autorisé pour les enfants de 5 à 11 ans

Suisse: Le vaccin de Pfizer autorisé pour les enfants de 5 à 11 ans

Les enfants de 5 à 11 ans pourront recevoir le vaccin anti-coronavirus de Pfizer/BioNTech en Suisse, selon les dernières recommandations vaccinales de la... 11.12.2021, Sputnik France

2021-12-11T12:55+0100

2021-12-11T12:55+0100

2021-12-11T12:55+0100

covid-19

suisse

enfants

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1045521574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6cf431aa34cf7125881fe6a4df67e13b.jpg

Les résultats des essais cliniques montrent que la vaccination est à la fois sûre et efficace pour les enfants, a indiqué Swissmedic dans un communiqué, publié vendredi. La décision a été appuyée par l'organe indépendant de conseil scientifique.Le vaccin pédiatrique est à administrer en deux doses de 10 microgrammes à trois semaines d'intervalle, ce qui correspond au tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes, précise Swissmedic. Le vaccin destiné aux enfants de 5 à 11 ans est par ailleurs moins concentré et contient d'autres sels tampons. Cette nouvelle formule rend le vaccin Comirnaty plus stable et permet de le conserver au réfrigérateur pendant dix semaines.L'essai toujours en cours, qui inclut plus de 1.500 participants, montre que ce vaccin permet d'éviter presque totalement les conséquences graves de la maladie dans cette tranche d'âge. La fréquence des effets indésirables tend à être moindre que chez les adolescents et les adultes, souligne-t-on.Il s'agit notamment de douleurs au site d'injection, de fatigue générale, et plus rarement de maux de tête, de douleurs articulaires ou de fièvre, poursuit l'institut. Ces effets généralement passagers étaient légèrement plus fréquents après la deuxième dose.Avant une administration concrète du vaccin aux 5-11 ans, la Commission fédérale pour les vaccinations et l'Office fédéral de la santé publique doivent d'abord adapter leurs recommandations vaccinales. C'est la procédure habituelle en Suisse, a précisé un porte-parole de Swissmedic à l'agence de presse Keystone-ATS.L'institut indique, par ailleurs, également analyser l'administration du vaccin de Moderna aux enfants de 6 à 11 ans. La décision sera prise lorsqu'il disposera de toutes les données nécessaires pour analyser la sécurité, la qualité et l'efficacité de cette préparation. Aucune demande de vaccin pédiatrique n'est en cours concernant le produit de Johnson & Johnson, a ajouté le porte-parole.

suisse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

suisse, enfants, pfizer