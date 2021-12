https://fr.sputniknews.com/20211212/des-catholiques-denoncent-insultes-et-menaces-lors-dune-procession-a-nanterre-1053894075.html

"Sur le Coran je vais t'égorger": une procession catholique menacée à Nanterre

"Actes inadmissibles. La liberté de culte doit pouvoir s'exercer en toute sérénité dans notre pays. Soutien aux catholiques de France", a déclaré Gérald Darmanin sur Twitter. "Une plainte est sur le point d'être déposée", a indiqué de son côté le diocèse de Nanterre.Mercredi, une trentaine de fidèles catholiques se sont réunis lors d'une procession aux flambeaux entre les églises Saint-Joseph et Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre.Des témoignages récoltés par Le Figaro, et confirmés par le diocèse de Nanterre à l'AFP, font état d'un groupe de dix personnes menaçantes, dont "trois meneurs principaux". La préfecture de police a indiqué sur Twitter que trois personnes avaient pris à partie la procession.Le Figaro cite également des témoignages rapportant des insultes et des menaces telles que "kouffars" ("mécréants") et "Wallah sur le Coran je vais t'égorger", des propos confirmés par le diocèse de Nanterre à l'AFP. "Le flambeau d'un fidèle a été arraché et projeté sur les participants", a aussi précisé le diocèse.Dans un communiqué, le préfet des Hauts-de-Seine Laurent Hottiaux a indiqué "condamner fermement les injures, menaces et intimidations" proférées lors de cette procession, et "exprimer sa solidarité avec les catholiques de Nanterre".La préfecture a souligné avoir demandé "à compter de (samedi) soir" un renforcement de la vigilance et des rondes aux abords des lieux de culte du département.

