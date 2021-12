https://fr.sputniknews.com/20211212/en-direct-macron-sexprime-apres-le-vote-de-la-nouvelle-caledonie-contre-lindependance-1053895486.html

En direct: Macron s'exprime après le vote de la Nouvelle-Calédonie contre l’indépendance

Suite au vote lors d’un référendum d'autodétermination ce 12 décembre en Nouvelle-Calédonie qui a pris la décision de rester française, selon les résultats... 12.12.2021, Sputnik France

Emmanuel Macron ce prononce ce dimanche 12 décembre suite au vote en Nouvelle-Calédonie qui a dit largement "non" à l'indépendance et reste donc française.D’après les premiers résultats partiels, le "non" à l’indépendance l’a très largement emporté lors de ce référendum d'auto-détermination, indique la chaîne de télévision Nouvelle-Calédonie La Première. À 90,23% du dépouillement des bulletins de vote, le "non" à l'indépendance de cet archipel français l'emporte ainsi à 96,32%.Il s’agit du troisième référendum d'autodétermination qui a été organisé dans le cadre de l'accord de Nouméa signé en 1998. Ce document prévoyait sa tenue si le résultat des deux premières consultations était négatif.

