https://fr.sputniknews.com/20211212/finlande-38-activistes-pro-climat-interpelles-a-helsinki-1053896125.html

Finlande: 38 activistes pro-climat interpellés à Helsinki

Finlande: 38 activistes pro-climat interpellés à Helsinki

La police finnoise a interpellé 38 activistes pro-climat, lors d'un rassemblement samedi à Helsinki, pour protester contre l'actuelle politique... 12.12.2021, Sputnik France

2021-12-12T14:21+0100

2021-12-12T14:21+0100

2021-12-12T14:32+0100

europe

finlande

écologie

climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102836/49/1028364995_0:277:5309:3263_1920x0_80_0_0_5b3ebdc3909f8893203786dfb0d9cb8e.jpg

Des dizaines de personnes sous la bannière d'Elokapina, l'unité finlandaise du groupe environnemental Extinction Rebellion, se sont rassemblées dans le quartier de Sörnäinen, dans le nord-est d’Helsinki, et ont bloqué la circulation des véhicules pour protester contre la réticence du gouvernement à déclarer une urgence climatique et environnementale.Qualifiant la politique du gouvernement de destructive, ils ont affirmé que l’Exécutif n'avait pas pris de mesures adéquates pour faire face à la crise climatique.Les forces de l'ordre ont arrêté 38 manifestants sur place, car ils n'ont pas obtempéré à l'ordre de dispersion, a déclaré la police d'Helsinki dans un message sur Twitter tard dans la nuit de samedi à dimanche.Selon la même source, environ 50 personnes ont participé à cette manifestation, mais les organisateurs ont assuré que plus de 150 manifestants ont pris part au rassemblement à trois endroits.La police d'Helsinki a déclaré qu'Elokapina n'avait pas émis d'avis préalable pour organiser un rassemblement dans cette zone.

finlande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

finlande, écologie, climat