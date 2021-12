https://fr.sputniknews.com/20211212/plus-de-100-morts-redoutes-dans-le-kentucky-apres-des-tornades-devastatrices-1053892261.html

Plus de 100 morts redoutés dans le Kentucky après des tornades dévastatrices

Plus de 100 morts redoutés dans le Kentucky après des tornades dévastatrices

Au moins 100 personnes pourraient avoir été tuées dans l'État du Kentucky après le passage d'une succession de tornades qui a semé la dévastation vendredi soir... 12.12.2021, Sputnik France

Les puissantes tornades, jugées inhabituelles par les météorologues lors de la saison hivernale, ont dévasté la ville de Mayfield, dans l'ouest du Kentucky, ravagé une maison de retraite dans l'État voisin du Missouri et tué au moins deux employés d'un entrepôt d'Amazon dans l'Illinois.Le président américain Joe Biden a approuvé la déclaration d'état d'urgence du Kentucky et ordonné une aide fédérale pour soutenir les autorités locales et les États touchés par la catastrophe, a indiqué la Maison-Blanche.Selon le gouverneur du Kentucky Andy Beshear, la succession de tornades a été la plus destructrice de l'histoire de l'Etat.Il a ajouté que 189 membres de la Garde nationale avaient été déployés pour participer aux interventions d'urgence.

