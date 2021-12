https://fr.sputniknews.com/20211213/emmanuel-macron-est-un-neoliberal-quasi-exemplaire-samuse-l-economiste-bruno-amable-1053908028.html

"Emmanuel Macron est un néolibéral quasi exemplaire", s’amuse l’économiste Bruno Amable

"Emmanuel Macron est un néolibéral quasi exemplaire", s’amuse l’économiste Bruno Amable

Invité du podcast Russeurope Express, le spécialiste d’économie politique Bruno Amable replace la figure d’Emmanuel Macron dans l’histoire du néolibéralisme... 13.12.2021, Sputnik France

"Il y a un aspect presque “diabolique” du néolibéralisme, c’est de faire entrer dans la tête des agents économiques qu’il n’y a pas d’autre horizon que celui qu’il propose": au micro de Russeurope Express, l’économiste Bruno Amable revient sur son nouveau livre, La Résistible ascension du néolibéralisme: modernisation capitaliste et crise politique en France 1980-2020 (La Découverte, 2021). Le professeur à l’université de Genève y retrace quatre décennies de transformations structurelles du modèle hexagonal.Et de poursuivre: "Dès lors, les attentes que les agents peuvent exprimer, et donc les projets politiques qu’ils peuvent supporter, doivent être rentrés à l’intérieur d’un certain cadre". Selon Bruno Amable, "il y a un paradoxe qu’on voit bien avec Emmanuel Macron, qui est un néolibéral quasi exemplaire. Il est à la fois très volontariste sur la transformation du modèle économique français –il a appelé son livre Révolution– et d’un autre côté, il a un discours d’adaptation, d’acceptation du réel qui dit que la mondialisation est un fait et qu’on ne peut pas y échapper".Une idée contre laquelle l’économiste s’inscrit en faux en intitulant son livre La Résistible ascension: "J’ai cherché à montrer qu’il n’y avait rien d’automatique ou d’obligatoire dans la place qu’a prise le néolibéralisme ces quarante dernières années. Il était parfaitement possible, à plusieurs points dans l’histoire, de prendre un autre chemin que celui qui a été pris".Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

