France: le gouvernement entame le versement d'une "indemnité inflation"

Pour faire face aux conséquences de l’inflation sur le pouvoir d’achat des français, le gouvernement a décidé, en octobre dernier, d’octroyer une "indemnité inflation" d’un montant de 100 euros, qui sera versée en une seule fois aux personnes remplissant les critères d’éligibilité. Défiscalisée, cette indemnité sera versée en une seule fois et concernera environ 38 millions de personnes gagnant moins de 2.000 euros net par mois.Les versements débuteront avec les étudiants boursiers lundi et mardi, et s’étaleront jusqu’à fin février, pour les retraités, a indiqué le ministre du Budget Olivier Dussopt, dimanche sur Franceinfo.Les salariés de droit privé devraient toucher la prime, via leur entreprise, "dès fin décembre pour ceux qui le peuvent", a ajouté le ministre, l’État s’engageant à "rembourser extrêmement rapidement" les entreprises.Pour les employés du secteur public, ce sera "au plus tard" en janvier, a précisé son ministère.Cette "aide exceptionnelle" a été votée par le parlement fin novembre dans le second projet de loi de finances rectificative.Toujours dans le but d'aider les Français à mieux affronter les conséquences économiques de la crise sanitaire et à passer un hiver doux, l'exécutif a décidé de reconduire une autre mesure exceptionnelle "le chèque carburant", d'un montant de 100 euros également. Selon le gouvernement, 5,8 millions de ménages sont concernés par cette mesure.

