Le Bangladesh déploie la technologie 5G

Le Bangladesh a procédé, lundi, au lancement de la 5e génération de réseau mobile lors d'une cérémonie à Dacca, présidée par le conseiller de la Première... 13.12.2021

L'opérateur de télécommunications public Teletalk a lancé le service, à une échelle limitée, sur six sites à savoir Tungipara à Gopalganj, le Mémorial national des martyrs à Savar, le Secrétariat du Bangladesh, le Bureau du Premier ministre, Dhanmondi-32 et Sher-e-Bangla Nagar à Dacca.Les opérateurs privés devraient introduire la 5G l'année prochaine après la vente aux enchères du spectre en mars, selon des médias bangladais.Bien que la technologie 5G ait été lancée via Teletalk Bangladesh Limited à une échelle limitée, le service serait bientôt étendu commercialement dans tout le pays.Grâce à ce lancement, le Bangladesh marque une avancée par rapport à ses voisins, notamment l'Inde qui accuse un retard en la matière.Pour accélérer l'adoption de la 5G, l'Inde a fait appel au soutien technologique de géants internationaux du secteur dont le suédois Ericsson, le finlandais Nokia ou encore le sud-coréen Samsung.

