Le nom du nouveau président de la Bundesbank annoncé "très bientôt"

L'actuel président de la BuBa, Jens Weidmann, qui a annoncé en octobre sa volonté de démissionner pour raisons personnelles, quittera son poste le 31 décembre.Les candidats potentiels à la succession de Jens Weidmann sont Joachim Nagel, directeur adjoint du département bancaire de la Banque des règlements internationaux (BRI) et ancien cadre de la Bundesbank et Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE).Christian Lindner s'est exprimé auprès de la presse ce lundi après l'adoption en conseil des ministres d'un budget rectificatif réorientant 60 milliards d'euros de dettes contractées au titre du budget 2021, mais non utilisées, vers le fonds d'investissement d'avenir et dédié à la transition énergétique.Le ministre a par ailleurs précisé que le montant des émissions nettes de dette de l'Allemagne ne dépasserait pas le plafond de 240 milliards d'euros approuvé pour cette année, et qu'il pourrait même finalement s'établir un peu en deçà.

