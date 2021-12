https://fr.sputniknews.com/20211213/le-president-sud-africain-teste-positif-a-la-covid-19-1053902219.html

Le Président Sud-africain testé positif à la Covid-19

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été testé dimanche positif à la Covid-19, a indiqué la présidence sud-africaine. 13.12.2021, Sputnik France

covid-19

afrique du sud

cyril ramaphosa

Notant que M. Ramaphosa est complètement vacciné, il a souligné que le chef d’État est surveillé par le service de santé militaire sud-africain de la Force de défense nationale (SANDF)".Le président s’est actuellement "isolé au Cap et a délégué toutes les responsabilités au vice-président David Mabuza pour la semaine prochaine", a indiqué la même source dans un communiqué.La Présidence ajoute que "lors de sa récente visite dans quatre États d'Afrique de l'Ouest, le président Ramaphosa et la délégation l'accompagnant ont été testés négatif à la COVID-19 dans tous les pays. Le président et la délégation sont rentrés en Afrique du Sud depuis la République du Sénégal, le mercredi 8 décembre, après avoir obtenu des résultats de test négatifs".L’Afrique du Sud est frappée depuis quelques semaines par une quatrième vague d’infections à la covid-19 alimentée par le nouveau variant Omicron.Ce pays d'Afrique australe est le plus durement touché par la pandémie sur le contient. La lenteur du déploiement des vaccins sur fond de réticence de la population, constitue une question de grande préoccupation pour ce pays d'Afrique australe.M. Ramaphosa avait tiré la sonnette d’alarme par rapport aux faibles taux de vaccination dans le pays, avec seulement 25% de la population sud-africaine ayant été complétement vaccinée contre la covid-19.Pour atteindre l'immunité collective dans ce pays d'Afrique australe, qui compte près de 60 millions d'habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.

afrique du sud

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

