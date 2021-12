https://fr.sputniknews.com/20211213/une-base-us-pres-dun-gisement-petrolier-en-syrie-pilonnee-1053910125.html

Une base US près d’un gisement pétrolier en Syrie pilonnée

Une base US près d’un gisement pétrolier en Syrie pilonnée

Des roquettes ont été tirées contre la zone où sont stationnées les forces américaines, près du champ pétrolier Omar à Deir ez-Zor, fait savoir un... 13.12.2021, Sputnik France

2021-12-13T19:02+0100

2021-12-13T19:02+0100

2021-12-13T19:28+0100

international

international

états-unis

syrie

proche-orient

base militaire

roquettes

attaque

tir de roquettes

deir ez-zor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053910578_0:92:1276:810_1920x0_80_0_0_5abf5166e70558f1004dec552fa08faa.jpg

Une base appartenant aux forces armées américaines, située à proximité du plus grand gisement de pétrole en Syrie, Omar, a été prise pour cible à la roquette ce lundi 13 décembre, a confirmé un correspondant de Sputnik dans le gouvernorat de Deir ez-Zor.Précédemment, le journal syrien Al-Watan a également constaté qu’une attaque avait eu lieu et qu’une colonne de fumée était visible.Quatre explosions successives ont été entendues non loin du gisement, ont indiqué à Sputnik des sources locales.Il reste à déterminer si l’attaque a fait des victimes et des dégâts.La base avait été la cible de tirs de roquettes en juin dernier, à la suite de frappes aériennes de précision réalisées par les États-Unis à la frontière irako-syrienne, selon Sana.

états-unis

syrie

proche-orient

deir ez-zor

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

international, états-unis, syrie, proche-orient, base militaire, roquettes, attaque, tir de roquettes, deir ez-zor