Afrique du Sud: hausse des décès dans le secteur minier en 2021

Le nombre de décès à cause des accidents survenus dans le secteur minier sud-africain a augmenté en 2021 pour la troisième année consécutive, a indiqué lundi... 14.12.2021, Sputnik France

Il a de même souligné qu'en tant que conseil, "nous sommes appelés à faire preuve de leadership, car nous avons l'influence et l'autorité pour arrêter cela".Pour sa part, la présidente du Conseil sud-africain des mines, Nolitha Fakude, a regretté que "c’est une période de fin d'année sombre pour tout le monde dans l'industrie" à cause des décès survenus durant les derniers mois.Le secteur minier sud-africain emploie plus d'un million de personnes et contribue à hauteur de 6 pc au Produit Intérieur Brut de ce pays d'Afrique australe. En 2020, l'industrie a enregistré 60 décès, contre 51 l'année précédente.Le conseil d'administration du MCSA, composé de 29 directeurs généraux de sociétés minières, s'était réuni récemment pour convenir des mesures à court terme qui doivent être mises en place pour prévenir les incidents mortels.

Maghreb Arabe Presse

