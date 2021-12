https://fr.sputniknews.com/20211214/chine-lancement-dun-nouveau-satellite-relais-1053921035.html

Chine: lancement d’un nouveau satellite relais

Le satellite Tianlian II-02 a été lancé à 00h09 (heure de Pékin) par une fusée Longue Marche-3B, dans le cadre de la 401e mission de la série de fusées porteuses Longue Marche, selon un communiqué de la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC), relayé par l'agence.Développé par la CASC, Tianlian II-02 est le satellite de relais de données de deuxième génération du pays, qui sera chargé de relayer les données des vaisseaux spatiaux, des laboratoires spatiaux et de sa future station spatiale.Il offrira également des services de relais de données pour les satellites en orbite basse et moyenne et sera utilisé pour suivre et surveiller les lancements de vaisseaux spatiaux, a indiqué la société.Le nouveau satellite a une capacité accrue à servir de multiples utilisateurs et peut mieux fonctionner dans différentes positions orbitales, par rapport à son prédécesseur Tianlian II-01.Le pays dispose désormais d'un total de sept satellites relais en orbite, le premier satellite Tianlian ayant été lancé le 25 avril 2008.

