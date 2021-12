https://fr.sputniknews.com/20211214/coree-du-sud-nouveau-record-de-deces-lies-au-covid-19-1053916978.html

Corée du Sud: nouveau record de décès liés au Covid

Corée du Sud: nouveau record de décès liés au Covid

La Corée du Sud a enregistré mardi 94 décès liés à la pandémie de Covid-19, portant le nombre total de morts à 4.387 depuis le début de la pandémie en 2020... 14.12.2021, Sputnik France

Le pays a également recensé 5.567 nouvelles contaminations au Covid-19, portant à 528.652 le bilan des infections quotidiennes, indique l’Agence. Les autorités sanitaires ont, d’autre part, confirmé cinq nouvelles infections par le variant Omicron, portant le total des contaminations à 119.Dans le but de contenir la propagation du virus, le gouvernement sud-coréen a réduit l’intervalle entre la première vaccination complète et la dose de rappel à trois mois, contre quatre à cinq mois précédemment, et ce à partir de dimanche dernier. Un total de 41,69 millions de personnes, soit 81,2% de la population du pays, ont été entièrement vaccinées, et 12,4% ont reçu leur rappel, a indiqué la KDCA.Le système de passe vaccinal est appliqué depuis lundi à tous les lieux publics et les espaces commerciaux, y compris les restaurants, les cafés, les écoles et les cybercafés. Seules les personnes entièrement vaccinées ou celles dont le résultat du test de dépistage du Covid-19 est négatif peuvent visiter ces établissements.Ces mesures font partie des règles de distanciation physique plus strictes mises en œuvre par le gouvernement depuis la semaine dernière jusqu’au 2 janvier à la suite du bond des infections enregistré depuis l’assouplissement des restrictions antivirus dans le cadre du programme "vivre avec le Covid". Les rassemblements privés sont limités à six personnes dans la grande région de Séoul et huit dans le reste du pays.

