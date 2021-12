https://fr.sputniknews.com/20211214/darmanin-annonce-avoir-enclenche-la-fermeture-de-la-mosquee-de-beauvais-1053914719.html

Darmanin annonce avoir enclenché la fermeture de la mosquée de Beauvais

Gérald Darmanin a annoncé mardi avoir "enclenché" la procédure de fermeture administrative de la Grande mosquée de Beauvais (Oise), pouvant aller jusqu'à six... 14.12.2021, Sputnik France

"Aujourd'hui nous avons enclenché la fermeture de la mosquée de Beauvais, (qui est) tout à fait inacceptable, qui combat les chrétiens, les homosexuels, les juifs", a déclaré le ministre de l'Intérieur sur Cnews.La préfecture de l'Oise a confirmé "envisager" de prendre une décision de fermeture de la Grande mosquée de Beauvais "pouvant aller jusqu'à six mois" sur la base de prêches "incitant à la haine", "à la violence" et "faisant l'apologie du jihad". 99 lieux de culte soupçonnés de séparatismeSelon le ministère de l'Intérieur, 2.623 mosquées et salles de prières sont établies sur le territoire national et parmi ces lieux de culte, "99 étaient soupçonnés de séparatisme". Tous ont "été contrôlés au cours de ces derniers mois"."Pour 36 lieux de culte, les contrôles ont permis de démontrer que la loi de la République y était strictement respectée, par exemple à la suite d'un changement d'imam ou de gouvernance associative", a indiqué le ministère. En outre, "21 lieux de culte sont actuellement fermés, du fait de prescriptions administratives, d'une décision judiciaire, d'une reprise de bail, de travaux ou d'une fermeture administrative", six "font l'objet d'une instruction qui permettra d'engager une fermeture, notamment sur la base de la loi séparatisme".

