https://fr.sputniknews.com/20211214/des-entreprises-a-larret-dans-une-region-industrielle-chinoise-1053919316.html

Des entreprises à l'arrêt dans une région industrielle chinoise

Des entreprises à l'arrêt dans une région industrielle chinoise

De nombreuses entreprises ont suspendu leurs activités dans l'un des plus grands centres manufacturiers de Chine à la demande des autorités locales pour tenter... 14.12.2021, Sputnik France

2021-12-14T15:41+0100

2021-12-14T15:41+0100

2021-12-14T15:46+0100

covid-19

chine

arrêt

entreprise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103403/69/1034036959_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_58491c9d3bcac880a6e0b221bc5fbbfa.jpg

Au moins 20 entreprises cotées en bourse ont suspendu leurs activités dans le Zhejiang, province de l'est du pays dotée d'un vaste secteur industriel orienté vers l'exportation et représentant environ 6% du PIB de la Chine.Des dizaines de milliers d'habitants du Zhejiang sont en quarantaine et certains vols intérieurs ont été suspendus alors qu'un responsable national de la santé a déclaré que l'épidémie dans trois villes représentant plus de 50% de la production économique de la province - Ningbo, Shaoxing et Hangzhou - se développait à un rythme "relativement rapide".Le Zhejiang a signalé 44 cas transmis localement le 13 décembre, selon des données officielles publiées mardi, portant le total de cas de contamination à 217 un peu plus d'une semaine après la déclaration du premier cas le 6 décembre.Plus de 50.000 habitants de la province ont été placés en quarantaine dans des centres, et 500.000 autres sont sous surveillance.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

chine, arrêt, entreprise