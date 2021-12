Les scrutins auront lieu en mai 2022.La Constitution interdit au chef de l'État, élu en 2016 et âgé de 76 ans, de briguer un nouveau mandat présidentiel, mais il avait envisagé dans un premier temps de se présenter à la vice-présidence, avant de songer à un poste de sénateur.On ignore désormais qui le Président philippin, toujours populaire dans l'opinion, soutiendra pour la présidentielle de l'an prochain.Sa fille, Sara Duterte-Carpio, se présente comme candidate à la vice-présidence au côté de Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, 64 ans, fils du dictateur philippin du même nom renversé en 1986 et candidat à la présidence.

Le Président philippin Rodrigo Duterte a retiré mardi sa candidature aux élections sénatoriales de l'an prochain, après le retrait de son poulain et... 14.12.2021, Sputnik France

Rodrigo Duterte renonce à se présenter aux sénatoriales 2022

Reuters

Le Président philippin Rodrigo Duterte a retiré mardi sa candidature aux élections sénatoriales de l'an prochain, après le retrait de son poulain et collaborateur de longue date Christopher Bong Go de la course à la présidentielle.