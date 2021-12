https://fr.sputniknews.com/20211215/antony-blinken-interrompt-son-voyage-en-asie-du-sud-est-1053937486.html

Antony Blinken interrompt son voyage en Asie du Sud-Est

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a écourté sa visite en Asie du Sud-Est mercredi en raison d'un cas positif de COVID-19 dans son groupe de... 15.12.2021, Sputnik France

Antony Blinken devait assister à des réunions en Thaïlande jeudi avant de rentrer à Washington. Selon le porte-parole, il a appelé son homologue Thaïlandais pour lui exprimer son profond regret.Mercredi, Anthony Blinken et d'autres hauts responsables ont été testés négatifs contre le COVID-19, lorsque le cas positif a été confirmé, a déclaré Ned Price.L'interruption de ce voyage tombe mal pour les États-Unis qui cherchaient à resserrer les liens avec la région, liens mis à mal sous la présidence de Donald Trump.Au cours des dernières années, l'influence de la Chine s'est considérablement accrue en Asie du Sud-Est, Pékin faisant pression pour un commerce et une intégration renforcée, ainsi que pour plus de projets de grandes infrastructures; et ce malgré les tensions avec plusieurs pays situés sur le pourtour de la mer de Chine méridionale.

