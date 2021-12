https://fr.sputniknews.com/20211215/des-defis-encore-plus-importants-attendent-lhumanite-dans-lavenir-post-covid-selon-loms-1053926758.html

Des défis "encore plus importants" attendent l'humanité dans l'avenir post-Covid, selon l'OMS

Des défis "encore plus importants" attendent l'humanité dans l'avenir post-Covid, selon l'OMS

Après le recul du Covid-19, l’humanité sera obligée de résoudre un tas de problèmes sérieusement aggravés par cette pandémie, selon le directeur général de... 15.12.2021, Sputnik France

2021-12-15T06:00+0100

2021-12-15T06:00+0100

2021-12-15T06:00+0100

covid-19

oms

épidémie

avenir

covid-19

tedros adhanom ghebreyesus

crise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1044941930_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9fa78a62548ac1c600f8e81cd2137671.png

L’épidémie du nouveau coronavirus et des défis planétaires qu’elle avait accentués ont été le leitmotiv d’un mot de bienvenue du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, publié le 13 décembre à l’occasion de l’ouverture d’une conférence globale sur la promotion de la santé.Selon le chef de l’OMS, ces deux dernières années la pandémie a touché toute l’humanité, "perturbant les sociétés et les économies, les vies et les moyens de subsistance".Le docteur Ghebreyesus met en avant que la pandémie a aggravé les "injustices et inégalités" et que beaucoup de gens ont le sentiment de ne pas contrôler leur santé, faisant face à un "avenir de plus en plus incertain".Tous ces problèmes ne vont pas partir après que la propagation du SARS-CoV-2 aura été maîtrisée, met-il en garde.Humanité à la croisée des cheminsLe Covid-19 a emmené les sociétés à la "croisée des chemins", poursuit Tedros Adhanom Ghebreyesus.Dans ce contexte, le directeur général de l’OMS appelle à regarder la santé comme un "écosystème plus vaste qui englobe des facteurs environnementaux, sociaux, économiques et politiques", à s’aspirer à une "couverture sanitaire universelle" et à "repenser" la valeur de la santé, pas comme un "coût", mais comme un "investissement dans notre avenir commun".Selon l’organisation, globalement, au 13 décembre 2021, presque 269.5 millions de cas confirmés de Covid-19, dont 5,3 millions de décès, avaient été signalés. Au 12 décembre 2021, un total de 8,2 milliards de doses de vaccin avaient été administrées.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

oms, épidémie, avenir, covid-19, tedros adhanom ghebreyesus, crise