La police allemande déjoue un complot "anti-vax" visant le dirigeant de Saxe

La police allemande déjoue un complot "anti-vax" visant le dirigeant de Saxe

La police allemande a déclaré mercredi avoir déjoué un complot de militants anti-vaccins en Saxe visant à assassiner le Premier ministre de cette région, dans... 15.12.2021, Sputnik France

Les menaces de mort contre Michael Kretschmer, Premier ministre d'une région où le taux d'infection par le COVID-19 est parmi les plus élevés d'Allemagne et le taux de vaccination le plus faible, avaient été émises dans un groupe de la plate-forme de messagerie Telegram, a indiqué la police.Les messages des membres du groupe laissent supposer qu'ils pourraient être en possession d'armes à feu et d'arbalètes, a-t-elle déclaré sur Twitter.Après des perquisitions dans plusieurs sites de Dresde, la police a annoncé que "le soupçon initial était confirmé".Les manifestations contre les nouvelles restrictions imposées aux personnes non vaccinées et les projets visant à rendre la vaccination obligatoire pour certains groupes en Allemagne sont récemment devenues plus violentes, avec une augmentation des attaques contre des médecins, des hommes politiques et des journalistes.La chaîne de télévision allemande ARD a rapporté mardi que plus d'une douzaine d'hommes politiques, de médias et d'institutions publiques avaient reçu des lettres menaçant d'une "résistance sanglante".

