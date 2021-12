https://fr.sputniknews.com/20211215/le-rediriez-vous-macron-reconnait-avoir-blesse-des-gens-par-ses-petites-phrases-1053943075.html

Le "rediriez-vous?": Macron reconnait avoir "blessé des gens" par ses "petites phrases"

Le "rediriez-vous?": Macron reconnait avoir "blessé des gens" par ses "petites phrases"

"Rediriez-vous ces phrases aujourd'hui?" - ""Certainement pas", a déclaré sur TF1 le Président de la République, interrogé sur ses propos polémiques tenus... 15.12.2021, Sputnik France

Emmanuel Macron a assuré mercredi 15 décembre sur TF1 avoir "acquis beaucoup plus de respect pour chacun", admettant avoir pu "blesser" par certaines de ses sorties polémiques, mais critiquant aussi la "société de la décontextualisation"."J'ai acquis, je crois pouvoir le dire beaucoup plus de respect pour chacun. C'est ça que j'ai appris", a déclaré le chef de l'État lors d'un long entretien télévisé.M.Macron était interrogé sur plusieurs phrases polémiques prononcées depuis son entrée à l'Élysée, comme celle où il invitait un jeune homme à "traverser la rue" pour trouver un travail, où celle où il fustigeait les "fainéants, les cyniques"."Je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens et c'est ça que je ne referai plus parce que, au moment où je l'ai fait, je n'ai pas mesuré que je blessais", a-t-il insisté."Société de la décontextualisation"Mais il a également "regretté" être "dans une société de la décontextualisation". Ses propos, qu'il attribue à sa "volonté de transgresser, de bousculer, de ne pas céder à une forme de conformisme", paraissent alors "affreux" alors qu'"évidemment ils s'inscrivent dans une atmosphère".Ironisant sur ce "truc incroyable" en France d'"adorer les mea culpa", il a même défendu certaines de ses formules passées, jugeant "injustes" les attaques qu'il a essuyé ensuite.Il est aussi revenu au passage sur une photo prise à Saint-Martin en 2018 après le passage de l'ouragan Irma, sur laquelle il apparaît aux côtés d'une jeune homme torse nu faisant un doigt d'honneur.Faisant valoir son goût pour aller "au contact, au coeur des problèmes", il a également reconnu qu'il fallait "protéger la fonction" de Président de la République.

