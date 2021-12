https://fr.sputniknews.com/20211215/omc-accord-pour-accelerer-les-negociations-sur-le-commerce-durable-1053937316.html

OMC: accord pour accélérer les négociations sur le commerce durable

Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont convenu mercredi d'aller plus vite dans les discussions sur la pollution par le plastique... 15.12.2021, Sputnik France

Pour la première fois, trois déclarations ministérielles séparées ont été adoptées sur ces questions, un moment qualifié d’" étape historique" par la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, qui a appelé les participants à ces négociations à lancer l'année prochaine des propositions concrètes pour aboutir à des résultats.Un groupe de 67 pays représentant environ 75% du commerce mondial des plastiques ont signé la déclaration sur ce sujet. Ils s'engagent notamment à promouvoir les plastiques réutilisés et recyclés et les technologies qui peuvent réduire la pollution plastique.Dans une autre déclaration, un groupe de 45 pays, sont convenus d'"éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui incitent au gaspillage" et d'établir un calendrier pour y parvenir.Cet engagement fait écho au Pacte climatique de Glasgow, adopté en novembre lors de la COP26 qui appelle à "intensifier les efforts vers la réduction du charbon sans systèmes de capture (de CO2) et à la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles".La troisième déclaration, soutenue par 71 pays les États-Unis et la Chine, appelle à "intensifier" les discussions pour élargir les possibilités de commerce écologiquement durable.

2021

Actus

