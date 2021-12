https://fr.sputniknews.com/20211216/macron-derriere-la-rencontre-des-dirigeants-azerbaidjanais-et-armenien-a-bruxelles-1053944305.html

Macron derrière la rencontre des dirigeants azerbaïdjanais et arménien à Bruxelles

Macron derrière la rencontre des dirigeants azerbaïdjanais et arménien à Bruxelles

Emmanuel Macron a rencontré mercredi soir les dirigeants azerbaïdjanais et arménien à Bruxelles, en marge d'un sommet européen, selon une photo et une vidéo... 16.12.2021, Sputnik France

Sur une photo simplement légendée "Arménie, Azerbaïdjan. Ensemble ce soir", M. Macron apparaît assis autour d'une table en compagnie du président azerbaïdjanais Ilham Aliev et du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui se font face.Les dirigeants des 27 ont rencontré mercredi à Bruxelles leurs homologues des pays du Partenariat oriental: l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, cinq anciennes républiques soviétiques confrontées aux tentatives de déstabilisation orchestrées depuis Moscou et minées par les luttes intestines.Conflit de longue dateDes heurts armés meurtriers ont lieu régulièrement à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan malgré l'instauration en novembre 2020 d'un cessez-le-feu, négociée par la Russie de Vladimir Poutine, qui a mis fin à une guerre de six semaines dans l'enclave du Nagorny Karabakh ayant fait 6.500 morts.Fin novembre, une rare rencontre à Sotchi en Russie entre MM. Aliev et Pachinian avait eu lieu pour tenter d'apaiser les tensions et éviter une nouvelle guerre.

