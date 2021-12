https://fr.sputniknews.com/20211216/qantas-choisit-airbus-pour-renouveler-sa-flotte-domestique-1053947230.html

Qantas choisit Airbus pour renouveler sa flotte domestique

La compagnie australienne Qantas Airways a annoncé avoir choisi Airbus comme fournisseur privilégié pour le renouvellement de sa flotte domestique, au... 16.12.2021, Sputnik France

La compagnie s'est engagée à acheter vingt A321XLR et vingt A220, et avoir par ailleurs des options d'achat pour 94 appareils supplémentaires. Il appartient désormais au conseil d'administration de donner son aval, attendu d'ici juin prochain.Les livraisons débuteraient en milieu d'année 2023 et s'étendraient sur dix ans pour renouveler une flotte vieillissante composée de 75 avions 737 et 20 appareils 717 de Boeing, a annoncé Qantas Airways.La perte de ce contrat est un coup dur pour le 737 MAX de Boeing. Elle interrompt une série de ventes depuis que l'avion a été autorisé à voler à la fin de l'année dernière, après avoir été longtemps cloué au sol pour des raisons de sécurité, et signifie une nouvelle perte de parts de marché des avions à fuselage étroit au profit d'Airbus.Boeing s'est dit déçu de la décision de la compagnie aérienne australienne, mais impatient de poursuivre son partenariat de longue date avec Qantas Airways.Airbus s'est dit honoré du choix de Qantas Airways.

