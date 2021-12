https://fr.sputniknews.com/20211216/republique-dominicaine-neuf-morts-dans-le-crash-dun-avion-prive-1053944054.html

République dominicaine: neuf morts dans le crash d'un avion privé

Neuf personnes ont été tuées mercredi après qu'un avion privé se soit écrasé lors d'un atterrissage d'urgence à l'aéroport Las Americas de Saint-Domingue, la... 16.12.2021, Sputnik France

Sept passagers et deux membres d'équipage sont décédés dans l'incident, a indiqué le groupe dans un communiqué publié sur Twitter. Six des victimes étaient des ressortissants étrangers et un était dominicain, a précisé la même source.L'avion HI1050 de type Gulstream GIV SP était en route pour Miami, selon le groupe Helidosa Aviation.La cause du crash ou de l'atterrissage d'urgence n'est pas encore connue.

