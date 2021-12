https://fr.sputniknews.com/20211216/une-intervention-degenere-a-libourne-une-policiere-blessee-au-visage-1053951545.html

Une intervention dégénère à Libourne, une policière blessée au visage

Une policière municipale a été sérieusement blessée alors qu’un équipage de police intervenait, dans la nuit du 14 au 15 décembre, pour une rixe entre personnes alcoolisées dans le centre-ville de Libourne, relate France Bleu Gironde.Lorsque la situation a dégénéré, la fonctionnaire a reçu des coups de poing et de coude. Touchée à la mâchoire, elle souffre d’une luxation. Cinq jours d’incapacité totale de travail (ITT) lui ont été attribués.La policière a finalement déposé plainte. Ses autres collègues impliqués dans cette même intervention et insultés pendant les faits ont également porté plainte, mais pour outrage.La sécurité considérablement renforcéeLe 6 décembre, neuf communes du Libournais ont ainsi signé un contrat de sécurité intégré (CSI) avec la préfecture de la Gironde et le parquet de Libourne. Ce contrat est le premier de son genre à être signé en Gironde.Le CSI valide jusqu’en 2026 vise quatre objectifs, à savoir le renforcement de la citoyenneté et de la prévention, la garantie de la tranquillité et de la sécurité du quotidien, la contribution à la justice de proximité et l’accroissement du soutien et de l'aide aux victimes.Outre ce contrat, le territoire profite d’autres dispositifs, qui ne sont pas jugés suffisants par les élus face à la délinquance. Par exemple, Libourne est considérée comme "l’une des villes les plus vidéosurveillées de France". En automne, le maire de la ville déclarait dans les colonnes de Sud-Ouest qu’il rencontrait "tous les jours des gens qui ont des raisons légitimes de ne pas se sentir en sécurité".

france

gironde

france, agression, police, gironde