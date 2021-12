https://fr.sputniknews.com/20211217/chine-les-secours-mobilises-pour-retrouver-21-mineurs-coinces-sous-terre-1053959823.html

Chine: les secours mobilisés pour retrouver 21 mineurs coincés sous terre

Des centaines de secouristes ont été dépêchés pour retrouver 21 mineurs coincés à l'intérieur d'une mine illégale de charbon, au surlendemain de son... 17.12.2021, Sputnik France

Les travailleurs ont été pris au piège mercredi par l'inondation de leur mine à Xiaoyi, dans le Shanxi (nord), grande province productrice de charbon, a précisé la même source.Les opérations sont compliquées par l'étroitesse de l'entrée de cette mine illégale, où trois pompes tentent de drainer l'eau accumulée dans les galeries et par l'absence de carte précise du site minier, selon la télévision publique CCTV.Le propriétaire de la mine aurait fui après l'accident, a révélé la presse locale, au moment où la police dit avoir déjà arrêté sept suspects et en rechercher activement d'autres.La Chine, qui génère environ 60% de son énergie grâce au charbon, a augmenté sa production ces derniers mois afin de faire face à une pénurie qui a entraîné des coupures de courant et contraint des usines à fermer.Les autorités ont déclaré jeudi que la forte demande en houille avait fait grimper les prix et encouragé les activités minières illégales, promettant de sévir contre ces activités.Le ministère de la gestion des situations d'urgence a appelé les provinces productrices à démanteler ces mines illégales et à lancer des poursuites pénales contre les responsables.En septembre, 19 mineurs bloqués sous terre après l'effondrement d'une mine de charbon dans la province du Qinghai (nord-ouest) ont été retrouvés morts après de longues recherches.Début 2021, onze mineurs d'un groupe de 22 avaient été secourus dans une mine effondrée de la province du Shandong (est), après avoir passé deux semaines bloqués à des centaines de mètres sous terre.

