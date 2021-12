https://fr.sputniknews.com/20211217/le-danemark-envisage-de-nouvelles-restrictions-pour-endiguer-la-flambee-des-cas-1053968048.html

Le Danemark envisage de nouvelles restrictions pour endiguer la flambée des cas

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a annoncé vendredi que son gouvernement proposerait de nouvelles restrictions pour freiner la propagation... 17.12.2021, Sputnik France

Les nouvelles restrictions, qui devront être approuvées par le Parlement, incluent la fermeture des théâtres, des cinémas, des parcs de loisirs et des centres de conférence, ainsi que l'interdiction de servir de l'alcool après 22 heures.Le Danemark a enregistré 11.559 cas d'Omicron jusqu'à présent, a déclaré le ministre de la Santé. Le nombre total d'infections quotidiennes a battu un autre record vendredi, avec 11.194 nouveaux cas enregistrés.Les taux de décès et d'admissions à l'hôpital sont cependant toujours inférieurs aux niveaux observés il y a un an. Le bilan total des décès au Danemark est de 3.054 personnes.

