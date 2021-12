https://fr.sputniknews.com/20211217/le-kenya-sacre-meilleure-destination-de-safari-au-monde-1053965600.html

Le Kenya sacré meilleure destination de safari au monde

Le Kenya sacré meilleure destination de safari au monde

Le Kenya a décroché le titre de "Meilleure destination de safari au monde", dans le cadre des "World Travel Awards (WTA)" 2021.

Avec ce prestigieux prix, le pays consolide sa place en tant que champion mondial du tourisme animalier, puisqu’il s’agit de la 8ème récompense dans les 9 dernières années et la 7ème consécutive.Le Kenya s'est imposé dans une catégorie qui comprenait d’importantes destinations de safari telles que le Botswana, la Tanzanie, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.La directrice exécutive du Conseil kényan de Tourisme (KTB) Betty Radier a estimé que ce prix constitue un témoignage de l'offre distinguée du Kenya en matière de produit et d'expérience Safari, notant que "le Conseil restera engagé à préserver et à montrer au monde le patrimoine faunique unique du pays pour le bien des générations à venir”.Le Kenya propose un ensemble de destinations fauniques telles que la célèbre réserve nationale de Maasai Mara, le parc national d'Amboseli, les parcs nationaux de Tsavo (est et ouest), ou encore le parc national de Nairobi, qui est la seule zone protégée au monde située en périphérie d’une capitale.Créé en 1993, le prix World Travel Awards récompense l'excellence en matière de tourisme, dans différentes catégories.

