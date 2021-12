https://fr.sputniknews.com/20211219/afrique-du-sud-le-ministre-des-ressources-minerales-teste-positif-a-la-covid-19-1053986821.html

Afrique du Sud: le ministre des Ressources minérales testé positif à la Covid-19

Selon la Présidence sud-africaine, Gwede Mantashe "se porte bien et se trouve actuellement en isolement". La semaine dernière, le chef de l'État Cyril... 19.12.2021, Sputnik France

Le ministre sud-africain des Ressources minérales et de l'Énergie, Gwede Mantashe, a été testé positif à la Covid-19, a annoncé dimanche la Présidence sud-africaine.À l'occasion de la saison des fêtes de fin d'année, le gouvernement sud-africain a exhorté tous les Sud-Africains à se faire vacciner et à respecter tous les protocoles de sécurité contre la pandémie de Covid-19.La semaine dernière, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a été également testé positif à la Covid-19. La présidence a fait savoir qu’il a commencé à se sentir mal après avoir quitté un service commémoratif d'État organisé en l'honneur de l'ancien vice-président FW de Klerk dans la ville du Cap.L’Afrique du Sud est frappée depuis quelques semaines par une quatrième vague d’infections à la Covid-19 alimentée par le nouveau variant Omicron. Au cours des derniers jours, le pays a signalé plus de 20.000 nouvelles infections quotidiennes.La lenteur du déploiement des vaccins sur fond de réticence de la population, constitue une question de grande préoccupation pour ce pays d'Afrique australe.M. Ramaphosa, actuellement en isolement, avait tiré la sonnette d’alarme par rapport aux faibles taux de vaccination dans le pays, avec seulement 26% de la population sud-africaine ayant été complétement vaccinée contre la Covid-19.Pour atteindre l'immunité collective dans ce pays d'Afrique australe, qui compte près de 60 millions d'habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.

