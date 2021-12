https://fr.sputniknews.com/20211219/plus-de-21000-personnes-evacuees-en-raison-des-inondations-en-malaisie-1053986348.html

Plus de 21.000 personnes évacuées en raison des inondations en Malaisie

Plus de 21.000 personnes évacuées en raison des inondations en Malaisie

Plus de 21.000 personnes ont été évacuées en Malaisie après des inondations causées par des pluies diluviennes, a rapporté le 19 décembre l'agence de presse... 19.12.2021, Sputnik France

L'État de Perak est à son tour touché par les inondations tandis que la situation s'aggrave dans six autres États du pays.Samedi, les autorités malaisiennes avaient rapporté l'évacuation de plus de 11.000 personnes en raison des inondations qui ont provoqué la fermeture d'axes routiers et perturbé le trafic maritime.Selon le gouvernement, il est tombé en une journée l'équivalent d'un mois de précipitations.

