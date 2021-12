https://fr.sputniknews.com/20211219/un-chat-qui-essaie-de-faire-jouer-son-ami-de-toutes-ses-forces-a-conquis-le-net-1053987842.html

Un chat qui essaie de faire jouer son ami de toutes ses forces a conquis le Net

Un chat qui essaie de faire jouer son ami de toutes ses forces a conquis le Net

Cette vidéo montrant un adorable chat qui tente de faire bouger son ami allongé est devenue virale. 19.12.2021, Sputnik France

2021-12-19T16:20+0100

2021-12-19T16:20+0100

2021-12-19T16:20+0100

multimédia

instagram

animaux

chats

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103417/76/1034177612_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_d265a48a900259d718976e7e5dc2a459.jpg

Ces chats surnommés Obok et Dabok sont devenus célèbres dans le monde entier grâce à leurs relations. Leur propriétaire tient un blog sur les animaux de compagnie sur Instagram où il montre leur vie quotidienne. L'une des séquences avec la participation des deux chats est devenue particulièrement populaire, plus de 300.000 abonnés lui ayant accordé un cœur.Sur les images désormais virales, Dabok tente par tous les moyens d'attirer l'attention de son camarade pour qu'il joue avec lui. Même le massage n'aide pas et Obok reste allongé. La vidéo a été visionnée par plus d’un million de personnes.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, animaux, chats