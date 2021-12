https://fr.sputniknews.com/20211219/vague-de-froid-au-maroc-plus-de-2500-personnes-beneficient-des-services-dunites-de-sante-mobiles--1053986650.html

Vague de froid au Maroc: plus de 2.500 personnes bénéficient des services d'unités de santé mobiles

Les autorités marocaines ont annoncé avoir déployé des unités de santé mobiles dans plusieurs localités de la province d'Azilal touchées par une vague de... 19.12.2021, Sputnik France

Les unités de santé mobiles déployées durant cette semaine dans diverses localités affectées par la vague de grand froid qui touche la province d'Azilal ont bénéficié à 2.516 personnes, a indiqué ce dimanche 19 décembre la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale d’Azilal.Une dizaine d’unités de santé mobiles ont été organisées entre le 13 et le 18 décembre dans 11 communes de la province montagneuse d’Azilal dans le cadre de l’opération d’assistance 2021-2022 visant à rapprocher les services de santé aux populations affectées par la vague de grand froid.Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du plan provincial de la Délégation de la santé et de la protection sociale d'Azilal relatif au développement des services de santé en milieu rural. À cette occasion, des consultations, des services de santé et des soins ont été proposés aux habitants de ces communes au niveau de 16 points de rassemblement notamment à Aït M’Hamed, Tabarouchte, Ouaoula, Aït Aatab, Foum Jamaa, Agoudi N'Lkhair, Afourer, Demnate et Azilal.Plus de 640 consultations en médecine générale ont été effectuées durant cette opération, de même que 43 examens échographiques au profit de femmes enceintes et 20 consultations de psychiatrie. Aussi, un total de 1.171 élèves ont bénéficié des services de ces unités médicales mobiles dans le cadre du programme de santé scolaire.En outre, 187 tests de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus ont été réalisés et 455 personnes ont bénéficié d’autres prestations de santé notamment la vaccination, le dépistage du VIH et le suivi des maladies chroniques.

