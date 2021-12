https://fr.sputniknews.com/20211221/niger-la-bad-approuve-420000-dollars-de-subvention-pour-approfondir-les-marches-de-capitaux-1054007150.html

Niger: la BAD approuve 420.000 dollars de subvention pour approfondir les marchés de capitaux

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, récemment à Abidjan, une subvention de 420.000 dollars américains en faveur du Niger pour... 21.12.2021

La subvention provient du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux (CMDTF), un fonds multi-donateurs administré par la BAD.Les fonds sont destinés à la Caisse des dépôts et consignations du Niger qui les utilisera pour développer une stratégie de mobilisation de l'épargne institutionnelle et de refinancement hypothécaire des logements sociaux, précise la Banque dans un communiqué.Selon le chef de la Division du développement des marchés de capitaux de la BAD, Ahmed Attout, ce financement est en phase avec l’une des priorités du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux qui consiste à élargir la base d’investisseurs institutionnels.La conception du projet est née d’un processus participatif impliquant la Caisse des dépôts et consignations du Niger, le ministère nigérien de l’Économie et des Finances et les acteurs locaux des marchés de capitaux.A la fin 2020, la Caisse des dépôts et consignations du Niger a mobilisé au total 13,6 millions de dollars depuis sa création en 2018.

