Colombie: 118 voyageurs sans carnet de vaccination interdits d'entrée sur le territoire

Colombie: 118 voyageurs sans carnet de vaccination interdits d'entrée sur le territoire

Les autorités de l'immigration ont interdit à 118 voyageurs étrangers, qui ne disposaient pas de carnets de vaccination contre le covid-19, d'entrer sur le... 22.12.2021, Sputnik France

Le responsable a souligné qu'il s'agit "d'un nombre considérable", mais "il ne correspond qu'à 0,1% du nombre total" de personnes arrivées dans le pays.Les interdictions, a ajouté Espinosa, ont été dictées par des responsables colombiens des migrations dans les aéroports internationaux de Bogotá, Carthagène, Rionegro, Cali, Barranquilla et Pereira.Jusqu'au 14 décembre, les aéroports n'exigeaient pas de carnet de vaccination ni de test négatif pour entrer au pays, mais avec la réouverture des frontières terrestres, comme celle avec l'Équateur, ouverte le 15 décembre, il était déjà prévu d'exiger le certificat de vaccination.De plus, la présentation de ce document est obligatoire pour accéder aux événements, cinémas et autres lieux de loisirs, de culture et de divertissement pour les personnes de plus de 12 ans.En Colombie, 129.487 personnes sont mortes de la pandémie et le nombre d'infections a atteint plus de 5 millions, selon les chiffres du ministère de la Santé, qui a rapporté lundi que les trois premiers cas du variant omicron de covid-19 ont été détectés chez des voyageurs en provenance des États-Unis et d'Espagne.

