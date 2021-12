https://fr.sputniknews.com/20211222/la-bce-pourrait-relever-ses-taux-dans-environ-un-an-1054029411.html

La BCE pourrait relever ses taux dans environ un an

La BCE pourrait relever ses taux dans environ un an

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait relever ses taux d'intérêt dès la fin de l'année prochaine et l'arrêt des achats d'obligations de l'institution... 22.12.2021, Sputnik France

La BCE a décidé ce mois-ci de mettre fin en mars aux achats d'obligations sur les marchés dans le cadre du Plan d'urgence face la pandémie (PEPP), mais elle va doubler temporairement les achats du dispositif APP, plus ancien, afin d'assurer une transition en douceur.Robert Holzmann est le gouverneur de la banque centrale autrichienne.Les décisions annoncées le 16 décembre par la BCE ont été soutenues par une majorité des membres du conseil des gouverneurs, mais les gouverneurs des banques centrales allemande, autrichienne et belge ont exprimé leur opposition.La Banque centrale européenne a revu à la hausse sa prévision d'inflation pour 2022, qui est désormais de 3,2% contre un objectif de 2%, avant un ralentissement à 1,8% en 2023 et 2024.Plusieurs responsables de la BCE expriment cependant des doutes sur ces prévisions, qui pourraient selon eux sous-estimer le risque d'un maintien de la hausse des prix à plus de 2% par an.

