Le Nigeria détruit plus d'un million de vaccins anti-Covid expirés

Plus d'un million de doses de vaccin anti-Covid AstraZeneca périmées ont été détruites par le Nigeria, dont la population adulte n'est immunisée qu'à moins de... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T20:37+0100

2021-12-22T20:37+0100

2021-12-22T21:34+0100

Le Nigeria a incinéré mercredi plus d'un million de doses de vaccin AstraZeneca données il y a quelques mois par des pays développés, mais dont la date de péremption était proche et qui ont depuis expiré, selon les autorités."Lorsque ces vaccins nous ont été proposés, nous savions qu'ils avaient une durée de vie courte, mais nous vivions dans un environnement où l'approvisionnement en vaccins était très rare", a expliqué le docteur Shuaib.Faible taux de vaccinationLe Nigeria a jusqu'ici vacciné totalement quelque quatre millions de personnes, soit moins de 3% de la population adulte, bien loin de l'objectif du gouvernement de vacciner 112 millions de personnes d'ici fin 2022.Les autorités sanitaires ont annoncé lundi que le pays affronte une quatrième vague du nouveau coronavirus et ont appelé au respect "strict" des règles sanitaires pendant la période des fêtes.

2021

nigeria, afrique, pandémie, vaccination, astrazeneca, covid-19