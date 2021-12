https://fr.sputniknews.com/20211222/les-enfants-de-5-a-11-ans-pourront-etre-vaccines-des-aujourdhui-annonce-veran-1054019531.html

Les enfants de 5 à 11 ans pourront être vaccinés dès aujourd'hui, annonce Véran

Les enfants de 5 à 11 ans pourront être vaccinés dès aujourd'hui, annonce Véran

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a officialisé la vaccination de tous les 5-11 ans à partir de ce mercredi. 22.12.2021, Sputnik France

L'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans pourront être vaccinés contre le COVID-19 à partir de ce mercredi, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.Le conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale devait communiquer mercredi matin son avis au gouvernement sur l'élargissement de la vaccination contre le COVID-19 à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans, sur la base du volontariat.Olivier Véran a précisé avoir reçu l'aval des autorités scientifiques, laissant entendre que ce comité dirigé par Alain Fischer lui avait communiqué un avis favorable.La HAS donne son feu vertL'élargissement de la vaccination à l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge a déjà été validé par le comité consultatif national d'éthique (CCNE) vendredi dernier et la Haute Autorité de santé (HAS) lundi .La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, assurée avec le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech , était déjà ouverte depuis mercredi dernier aux seuls enfants susceptibles de développer une forme grave de COVID-19 ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination.

