L'Espagne réimpose le port du masque à l'extérieur

L'Espagne réimpose le port du masque à l'extérieur

L'Espagne va de nouveau rendre obligatoire en fin de semaine le port du masque en extérieur

Avec près de 80% de sa population doublement vaccinée contre le Covid-19 et une campagne de rappel vaccinal qui s'accélère, l'Espagne a évité cet automne une vague épidémique qui a contraint plusieurs pays du nord de l'Europe à renforcer les mesures sanitaires.Mais la récente arrivée du variant Omicron a provoqué une flambée des contaminations, avec un record d'environ 60.000 cas enregistré mercredi, même si le nombre d'admissions dans les hôpitaux et en unités de soins intensifs reste inférieur aux précédentes vagues de la crise sanitaire.Critiqué par l'opposition et par certains experts pour n'avoir pas restreint les mouvements dans le pays depuis la propagation du variant Omicron, Pedro Sanchez a rejeté l'hypothèse d'un confinement similaire à ceux en vigueur au Portugal et aux Pays-Bas.Déjà en vigueur par le passé, l'obligation du port du masque en extérieur avait été levée en juin dernier. Toutefois, de nombreux Espagnols ont continué à se couvrir le visage en extérieur.Il est attendu que la mesure soit approuvée jeudi lors d'un conseil des ministres extraordinaire, pour une obligation en vigueur dès le réveillon de Noël.

