L'Europe entière doit partager la responsabilité des migrants, estime le pape

Tous les pays européens se doivent d'accueillir les migrants et de les aider à s'intégrer, a déclaré le pape François mercredi lors de son audience générale... 22.12.2021, Sputnik France

Le pape, qui a fait de la défense des migrants et des réfugiés l'un des piliers de son pontificat, a déclaré avoir pu saisir "l'humanité blessée" des migrants lors de son voyage à Chypre et en Grèce au début du mois.En première ligne dans la crise migratoire, des pays tels que Chypre, l'Italie, la Grèce et Malte demandent depuis longtemps à ce que la responsabilité des migrants traversant la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord soit partagée avec les autres pays européens.Environ 54.000 migrants sont arrivés en Italie cette année, contre environ 30.000 l'année dernière.La semaine dernière, 12 migrants en provenance de Chypre ont été accueillis en Italie aux frais du pape François. Il s'agit du premier groupe d'une cinquantaine de migrants attendus depuis l'île méditerranéenne.

