Japon: maintien des contrôles stricts aux frontières

Japon: maintien des contrôles stricts aux frontières

Le Japon maintiendra son protocole rigoureux aux frontières "pour le moment" alors que le variant Omicron de la Covid-19 suscite de sérieuses préoccupations, a... 23.12.2021, Sputnik France

La propagation communautaire du variant Omicron ne s'est pas produite au Japon, a-t-il relevé, ajoutant que le pays doit renforcer les mesures de précaution en accélérant les plans de rappels de vaccination et en favorisant les médicaments anti-Covid-19 administrés par voie oraleLe gouvernement japonais a interdit les nouvelles entrées d’étrangers venus de l'extérieur du pays, tout en exigeant que les ressortissants japonais et les résidents étrangers qui reviennent dans le pays soient placés en quarantaine dans des installations désignées par le gouvernement.Le Japon s'efforce actuellement d'accélérer sa campagne de vaccination, en déployant les troisièmes injections de vaccins anti-Covid-19 et en donnant la priorité aux agents de santé et aux personnes âgées.

