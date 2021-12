https://fr.sputniknews.com/20211223/la-soiree-de-remise-des-oscars-dhonneur-reportee-1054036517.html

La soirée de remise des Oscars d'honneur reportée

La soirée de remise des Oscars d'honneur reportée

La soirée de remise des Oscars d'honneur, qui se déroule chaque année à Los Angeles, va devoir être reportée en raison de la propagation du nouveau variant... 23.12.2021, Sputnik France

Les acteurs Samuel L. Jackson, Danny Glover et la Norvégienne Liv Ullmann, ainsi que l'artiste Elaine May, devaient recevoir le mois prochain les prestigieuses statuettes dorées récompensant l'ensemble de leur carrière durant les Governors Awards.Aucune nouvelle date n'a été fixée pour les Governors Awards à ce stade.L'an dernier, la cérémonie avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, mais la soirée des Oscars elle-même avait pu avoir lieu comme prévu en avril.L'édition 2022 des Oscars n'est pour l'instant pas remise en cause et est toujours prévue le 27 mars.

