Lufthansa compte annuler 33.000 vols cet hiver à cause d'Omicron

Lufthansa compte annuler 33.000 vols cet hiver à cause d'Omicron

Lufthansa prévoit d'annuler 33.000 vols de son programme d'hiver en raison de la propagation du variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19, qui... 23.12.2021, Sputnik France

Cette diminution des réservations se manifeste particulièrement en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Belgique, autant de pays particulièrement touchés par la reprise épidémique, a observé Carsten Spohr.Il a précisé que le nombre de vols annulés en janvier en raison de la baisse de la demande aurait dû être encore plus important si le groupe n'avait pas dû affréter des vols pour s'assurer de conserver ses créneaux de décollage et d'atterrissage.Les règles européennes, qui contraignent les compagnies aériennes à utiliser 80% de leurs créneaux pour les conserver l'année suivante, ont été allégées depuis le début de la pandémie.La Commission européenne avait fixé le taux d'utilisation des créneaux à 50% pour l'hiver 2021-2022 et a adopté mi-décembre un taux de 64% pour la prochaine programmation des vols sur la période estivale (du 28 mars au 29 octobre 2022).

