Pour la deuxième fois, Franck Riester testé positif au Covid-19

Franck Riester avait déjà été contaminé par le coronavirus en mars 2020, au début de la crise sanitaire en France. Il était à l'époque à la tête du ministère... 23.12.2021, Sputnik France

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur français, Franck Riester, a annoncé mercredi sur Twitter avoir effectué "à la suite d'une fièvre" un test de dépistage du COVID-19 qui s'est révélé positif.Franck Riester avait déjà été contaminé par le coronavirus en mars 2020, au début de la crise sanitaire en France. Il était à l'époque à la tête du ministère de la Culture.Le président Emmanuel Macron et le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire avaient aussi été atteints du COVID-19 l'an dernier.Le Premier ministre Jean Castex a été testé positif le mois dernier et s'était lui aussi placé en isolement, pour une période de dix jours.

